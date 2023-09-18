"Когда ушел Сидорчук, то едва ли не первый человек, с которым советовался господин Суркис-младший, был кто? Спортивный директор – господин Ярмоленко.

Ярмоленко – о трансфере Сидорчука в Вестерло: "Если бы не война – он никуда бы не переходил"

То есть Суркис у него спросил: "Ну что?" – "Ну, да, надо, человек заслужил", – поделился Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Напомним, Сидорчук после 10 лет в составе Динамо перешел в бельгийский Вестерло. Трансфер капитана киевлян обошелся в 700 тысяч евро.

Сидорчук дебютировал в чемпионате Бельгии с разгромного поражения – украинец получил желтую и низкую оценку