Суркис советовался с Ярмоленко по поводу трансфера Сидорчука, – ТаТоТаке
Журналист Михаил Спиваковский поделился инсайдом, как президент Динамо Игорь Суркис принимал решение о продаже Сергея Сидорчука.
"Когда ушел Сидорчук, то едва ли не первый человек, с которым советовался господин Суркис-младший, был кто? Спортивный директор – господин Ярмоленко.
Ярмоленко – о трансфере Сидорчука в Вестерло: "Если бы не война – он никуда бы не переходил"
То есть Суркис у него спросил: "Ну что?" – "Ну, да, надо, человек заслужил", – поделился Спиваковский в программе ТаТоТаке.
Напомним, Сидорчук после 10 лет в составе Динамо перешел в бельгийский Вестерло. Трансфер капитана киевлян обошелся в 700 тысяч евро.
Сидорчук дебютировал в чемпионате Бельгии с разгромного поражения – украинец получил желтую и низкую оценку