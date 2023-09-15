"Сидорчук – мой друг, товарищ, капитан Динамо, поэтому, конечно, для нас его переход – это проблема, ведь всегда тяжело прощаться с лидерами как на футбольном поле, так и вне его. Но такова футбольная жизнь.

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Он принял такое решение, придется играть без него. Думаю, если бы не война, если бы его дети и жена могли быть в Киеве, он бы никуда не переходил. Сергей более 10-ти лет отдал Динамо, и мы должны его за это поблагодарить. Желаю Сергею только успехов и могу сказать самые теплые слова. Мы всегда с ним на связи, знаю, он всегда сильно переживает за клуб. Мы всегда будем рады его видеть.

Конечно, поиграть в разных европейских чемпионатах – это новый опыт. Считаю, что в будущей футбольной жизни это ему поможет. Даже после завершения карьеры игрока, если он и в дальнейшем будет связывать свою профессиональную деятельность с футболом. Это важный опыт", – цитирует Ярмоленко официальный сайт Динамо.

Напомним, Сидорчук подписал с Вестерло контракт на три сезона.

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