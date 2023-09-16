Вестерло проиграл Антверпену в седьмом туре чемпионата Бельгии. Результат мата – в этой новости на "Футбол24".

Бельгия, 7 тур

Вестерло – Антверпен – 0:3

Голы: Янссен, 15, Батай, 67, Муха, 83

Экс-динамовец Сергей Сидорчук впервые вышел в стартовом составе Вестерло. Дебют украинца не задался. Уже на 15 минуте его команда пропустила впервые. Голкипер хозяев неудачно отпасовал на украинца. Передачу перехватил Кейта, который передал мяч Янссену. До конца первого тайма счет не изменился. В начале второй половины игры Сидорчук заработал желтую карточку за фол. Вестерло только дважды сумел пробить по воротам гостей, но они не принесли желаемого результата, а вот Антверпен свои моменты реализовал.

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По итогам матча Сергей Сидорчук получил от WhoScored довольно низкую оценку. Всего 6 баллов

После семи туров Вестерло находится на 15-й строчке с одним очков. Антверпен занимает четвертое место с 11 пунктами.

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