В ковалевском клубе решили оригинально мотивировать команду на заключительные матчи сезона.

Президент Колоса Андрей Засуха премировал команду после поражения от Зари в перенесенном матче 15-го тура УПЛ, сообщает "ТаТоТаке".

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Владелец клуба поблагодарил игроков и тренерский штаб, заявив, что ему понравилась игра команды. В подтверждение своих слов он выделил на всех 1 миллион гривен бонуса.

Кроме того, Засуха объявил, что отныне исполняющий обязанности главного тренера Александр Поздеев становится полноценным наставником команды.

Доказать свою профпригодность 37-летний специалист сможет уже сегодня, 13 мая, в матче против ЛНЗ. Начало встречи в 15:30.

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