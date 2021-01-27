"Хороший ли Шевченко тренер? Судя по результатам – да. Я с ним не работал, мне сложно предполагать. Может ли он когда-то возглавить Динамо? Никогда не говори никогда. То, что он делает со сборной... Шевченко – это топ-уровень. Если он опустится в своих результатах со сборной ниже своего уровня, то это уже будет не Шевченко.

"Шевченко и сегодня был бы топом": Суркис сравнил легендарного украинца с лучшими форвардами современности

Что мне нравится в нем – он не живет прежними заслугами, а идет в ногу со временем. Я с огромным уважением к нему отношусь и прекрасно понимаю, что происходит. Но он действительно делает хорошую работу. Вот говорят, что он там взял тренера, туда-сюда... Надо уметь взять тренера, потому что последнее слово всегда за главным.

Он мечтает или, может, не хочет работать в Динамо – мы это не обсуждали. Было бы некорректно поднимать эту тему, пока он возглавляет сборную. Оценка его работы будет после чемпионата Европы, увидим, будет ли он востребован. Если сборная выступит удачно: выйдет из группы – 4+, пройдет дальше – 5 и далее по накопительной... Может, он мечтает работать в Челси или в Милане", – сказал Суркис в интервью Youtube-каналу "В гостях у Гордона".

Напомним, Шевченко начал свою карьеру в киевском Динамо в 1994 году, откуда перебрался в Милан, где стал одним из лучших форвардов мира и получил "Золотой мяч-2004". В 2009-м вернулся в Динамо, где и повесил бутсы на гвоздь. С 2016 года – главный тренер сборной Украины.

"До Шахтаря не ревнує": донька зіркового капітана Динамо закохала світ, працювала на ТК Футбол, втілює американську мрію