"Шевченко в свои молодые годы – это топ-нападающий. Он бы и сегодня был бы топом, в настоящее время. Хотя футбол развивается.

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Шевченко ничем не уступал бы таким нападающим, как Суарес, Левандовски. Это футболист-гол, только смотря в какой команде он играет. Если на него играли в Милане, то он топ. В моем понимании – он топ", – поделился Суркис в интервью Youtube-каналу "В гостях у Гордона".

Напомним, Шевченко начал свою карьеру в киевском Динамо в 1994 году, откуда перебрался в Милан, где стал одним из лучших форвардов мира и добыл "Золотой мяч-2004".

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