"Чи хороший Шевченко тренер? Судячи з результатів – так. Я з ним не працював, мені складно припускати. Чи може він колись очолити Динамо? Ніколи не кажи ніколи. Те, що він робить зі збірною... Шевченко – це топ-рівень. Якщо він опуститься у своїх результатах зі збірною нижче свого рівня, то це вже буде не Шевченко.

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Що мені подобається в ньому – він не живе колишніми заслугами, а йде в ногу з часом. Я з величезною повагою до нього ставлюся і чудово розумію, що відбувається. Але він справді виконує хорошу роботу. От кажуть, що він там узяв тренера, туди-сюди... Треба вміти взяти тренера, тому що останнє слово завжди за головним.

Він мріє або, можливо, не хоче працювати в Динамо – ми це не обговорювали. Було б некоректно порушувати цю тему, поки він очолює збірну. Оцінка його роботи буде після чемпіонату Європи, побачимо, чи буде він затребуваний. Якщо збірна виступить вдало: вийде з групи – 4+, пройде далі – 5 і далі за накопичувальною... Можливо, він мріє працювати в Челсі або в Мілані", – сказав Суркіс в інтерв'ю Youtube-каналу "В гостях у Гордона".

Нагадаємо, Шевченко розпочав свою кар'єру в київському Динамо у 1994 році, звідки перебрався до Мілана, де став одним з найкращих форвардів світу та здобув "Золотий м'яч-2004". У 2009-му повернувся в Динамо, де й повісив бутси на цвях. З 2016 року – головний тренер збірної України.

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