"Самая большая неожиданность – неудачный старт Динамо, в пассиве которого четыре поражения подряд, учитывая два матча с Бенфикой. А если еще вспомнить, что в этих поединках киевляне пропустили 11 голов, то сразу возникает вопрос: что не так с защитой?

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По-моему, не заметна самоотдача игроков, старания в закрытии зон. Надо что-то делать, особенно учитывая, что скоро выездной матч Лиги Европы. С такой игрой в обороне ничего хорошего Динамо на евроарене не ждет. За такую безответственность защитников нужно кого-то из них сажать на скамейку запасных.

Хотя сейчас в оборону и ставить некого. Если не Сирота, то кто? Много травмированных, тот же Попов... Мирче Луческу нужно заставлять защитников с одной стороны играть проще – выносить мяч подальше, не рискуя, а с другой – обязательно действовать с соперником один в один, опекая и обыгрывая оппонента за счет техники. А что происходит сейчас? Защитники Динамо перекладывают ответственность друг на друга.

Все ли зависит от тренера? Он выбирает состав. Количество пропущенных голов говорит само за себя. Полагаю, что это тренерская проблема. Возможно, что-нибудь получится исправить в ближайшее время, когда все команды УПЛ, в том числе и Динамо, получат возможность поработать в спокойной обстановке. Думаю, пауза, связанная с матчами сборных, пойдет на пользу киевлянам. Хотя многие динамовцы поедут в лагерь национальной команды и Луческу не будет их видеть..." – сказал Саленко в комментарии FootBoom.

Напомним, у Динамо после трех туров нет ни одного очка – в турнирной таблице УПЛ киевляне идут предпоследними.

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