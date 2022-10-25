Президент Динамо Игорь Суркис рассказал о своем отношении к активным фанатам команды, регулярно критикующим его и главного тренера Мирчу Луческу.

– Ультрас Динамо продолжают протестовать, разгоняя темы "Динамо без Луческу" и "Динамо без Суркисов". Что вы можете ответить им?

– Я никому ничего не хочу отвечать. Я уважаю всех ультрас и болельщиков нашего клуба. Многие ультрас Динамо воюют. Я желаю, чтобы они вернулись здоровыми и продолжали ругать меня. Потому что без критики прогресса не будет.

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Но нужно отделять критику от огульной критики. "Динамо без Суркисов"? Хорошо, предложите тогда альтернативу. Я посмотрю, кто готов взять на себя такую ​​ношу.

Футбол – это дотационная вещь. Если кто хочет управлять лучше – принесите в клуб деньги. Пока я таких не вижу. Три возрастных группы Динамо находятся за границей в комфортных условиях, наша молодежка играет за Зарю, восемь игроков представляли нашу команду в сборной Украины U-17, которая разгромила Азербайджан – 5:2. Мне краснеть не за что, я делаю все для развития футбола.

Те, кто пишет "Динамо без Суркисов" – не воюет, а сидит дома в интернете. Недавно на войне погиб ультрас Динамо Максим Яловцов. Динамо сразу отреагировало и помогло его семье. Я сказал, если они будут чувствовать хоть малейшую необходимость в чем-то, чтобы сразу звонили и я буду помогать.

У меня были такие же эмоции, как у Козловского, когда мне рекомендовали продать или подарить кому-то клуб. Возможно, я бы отдохнул, но я люблю футбол и продолжаю со своими партнерами финансировать Динамо.

– Кто у вас партнеры?

– Партнер у меня один – это мой брат. Сегодня Динамо финансирует только семья Суркисов", – цитирует Игоря Суркиса FanDay.

Напомним, сезон 2022/23 складывается неудачно для киевской команды. Подопечные Мирчи Луческу проиграли три матча УПЛ и занимают лишь 8 позицию, а в Лиге Европы еще не набрали ни одного очка.

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