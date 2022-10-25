Суркіс розкрив джерела фінансування Динамо і відповів на критику ультрас: "Бажаю, щоб вони продовжували мене сварити"
Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про своє ставлення до активних фанатів команди, які регулярно критикують його і головного тренера Мірчу Луческу.
– Ультрас Динамо продовжують протестувати, розганяючи теми "Динамо без Луческу" та "Динамо без Суркісів". Що ви можете їм відповісти?
– Я нікому нічого не хочу відповідати. Я поважаю всіх ультрас та вболівальників нашого клубу. Багато ультрас Динамо воюють. Я бажаю, щоб вони повернулися здоровими і продовжували мене сварити. Бо без критики прогресу не буде.
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Але треба відокремлювати критику від огульної критики. "Динамо без Суркісів"? Добре, запропонуйте тоді альтернативу. Я подивлюся, хто готовий взяти на себе таку ношу.
Футбол – це дотаційна річ. Якщо хтось хоче керувати краще – принесіть у клуб гроші. Поки що я таких не бачу. Три вікові групи Динамо перебувають за кордоном у комфортних умовах, наша молодіжка грає за Зорю, вісім гравців представляли нашу команду у збірній України U-17, яка розгромила Азербайджан – 5:2. Мені червоніти нема за що, я роблю все для розвитку футболу.
Ті, хто пише "Динамо без Суркісів" – не воює, а сидить удома в інтернеті. Нещодавно на війні загинув ультрас Динамо Максим Яловцов. Динамо одразу відреагувало та допомогло його родині. Я сказав, якщо вони будуть відчувати хоч найменшу необхідність у чомусь, щоб одразу дзвонили і я допомагатиму.
У мене були такі самі емоції, як у Козловського, коли мені рекомендували продати чи подарувати комусь клуб. Можливо, я відпочив би, але я люблю футбол і продовжую зі своїми партнерами фінансувати Динамо.
– Хто у вас партнери?
– Партнер у мене один – це мій брат. Сьогодні Динамо фінансує лише родина Суркісів", – цитує Ігоря Суркіса FanDay.
Нагадаємо, сезон 2022/23 складається невдало для київської команди. Підопічні Мірчі Луческу програли три матчі УПЛ і посідають лише 8-му позицію, а в Лізі Європи ще не набрали жодного очка.