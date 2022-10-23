Один из пабов столицы Украины представил специальное пиво, сваренное на случай ухода Мирчи Луческу с должности главного тренера Динамо. На этикетке изображен сам Луческу с полотенцем на голове (кадр из одного из матчей), а также надпись "Go Away" (уходи – прим.).

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"Сегодня мы впервые презентуем пиво, сваренное специально для Кутового паба на мощностях завода Rodbrau. Лимитированная партия создана под особое событие – предстоящую отставку Мирчи Луческу. Мы верим в то, что уже скоро Динамо сменит главного тренера, и в этот день каждый из вас сможет открыть бутылочку нашего темного и насладиться этим моментом по полной!

Да, мы очень хотим праздника. Хотим смены владельцев Динамо, хотим победы Украины в войне. Это будут большие и громкие праздники. Но пока они где-то далеко на горизонте. А отставка Луческу – она уже рядом, даже пылкие его поклонники чувствуют, что все идет не по плану, и перестают воспринимать это извечное нытье о судьях, переездах, играли хорошо и проиграли.

Срок годности нашего пива – 120 дней. Давайте надеяться, что эти бутылочки удастся использовать по назначению, и мы забудем деда с полотенцем на голове как страшный сон.

Пиво "GO AWAY!". Сваренное в стиле шотландский темный эль. IBU 19, EBC 44, ABV 5.8%, стеклянная бутылка 0.33 л. Купить можно по цене 150 грн. Количество ограничено", – говорится на странице паба в Instagram.

Напомним, Луческу возглавил Динамо летом 2020-го и с первой же попытки вернул чемпионский титул в Киев. Команда дважды играла в групповом турнире ЛЧ, а сезон 2022/23 проваливает – три поражения и середина таблицы УПЛ, невыход в Лигу чемпионов и ни одного очка в группе Лиги Европы.

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