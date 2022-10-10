Один из лидеров фанатского движения "бело-синих" стал очередной жертвой россиян, продолжающих захватническую войну в Украине.

Защищая целостность и независимость Украины на фронте, погиб один из лидеров фанатского движения Динамо Максим Яловцов. О смерти своего болельщика сообщил официальный сайт киевского клуба.

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"Бело-синие" выразили соболезнования родным и близким погибшего. Максим Яловцов стал очередной жертвой российских преступников. На фронте за время войны погибли многие фанаты нескольких украинских клубов.

Напомним, 10 октября Украина подверглась массированным обстрелам. Террористы выпустили более 80 ракет, некоторые прилетели в детские площадки, повредили университеты и критическую инфраструктуру, убив нескольких украинцев.

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