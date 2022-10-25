"Предварительный контракт он не мог подписать, поскольку это нарушает все регламентные нормы ФИФА и УЕФА. Его контракт действительно заканчивается следующим летом, мы будем с ним разговаривать. Шантаж его агентов летом на меня не подействовал. Меня не надо пугать, что он уйдет бесплатно.

"Цыганков, думаю, подписал предварительное соглашение с другим клубом", – Цыганык

Я не видел, чтобы у Цыганкова пропала мотивация. Витя хочет играть в Динамо на самом высоком уровне. Мы с ним в шикарных отношениях, постоянно разговариваем, шутим. Когда у нас будет решение в одну или другую сторону, мы об этом объявим. Цыганков – динамовец и, надеюсь, понимает, что должен уйти, принеся клубу какие-то деньги. Если он этого не понимает, значит, неправильно воспитан. Витя играет ключевую роль в команде. Без Цыганкова у нас вообще не было бы шансов. Сегодня Динамо хотя бы борется, хоть мы и проигрываем. Сегодня замены Цыганкову у Динамо нет, но не исключаю, что она появится зимой.

То, что мне предлагали агенты за Цыганкова, унижает даже не меня, а клуб Динамо. Летом было предложение от Жироны с обещаниями Цыганкову, что он позже будет играть в Манчестер Сити. Я не хочу преуменьшать достоинства Вити, но вы понимаете, на каком уровне играет Манчестер Сити и какие там футболисты на его позиции. Они предлагали десять миллионов, разбитые по пять траншей по два миллиона в два года. Такое смешное предложение по нашему лидеру и игроку сборной я даже обсуждать не хочу", – отрезал Суркис в интервью FanDay.

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