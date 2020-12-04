"Мы прекрасно знаем любовь Мирчи Луческу к латиноамериканским футболистам. По имеющиеся у меня информации, Игорь Суркис сейчас ведет переговоры с Евгением Красниковым, который прекрасно знает латиноамериканский трансферный рынок.

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Президент Динамо хочет снова посотрудничать с ним, но не так как это было ранее, а сессионно. Поэтому, вполне вероятно, что свежая кровь для Динамо в зимнее межсезонье будет из Латинской Америки. Такая вероятность существует уже не на уровне домыслов, а на уровне переговоров с человеком, который может с этим помочь", – сказал Денисов в программе "Денисов Time".

Напомним, Евгений Красников покинул Динамо летом – он отвечал за трансферные вопросы киевского клуба.

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