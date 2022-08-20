– Где можно будет посмотреть домашние матчи Динамо в УПЛ?

– Как всегда, мы будем показывать свои матчи на общедоступном телеканале "2+2".

– Но права на телепул выиграла Setanta. Что если УПЛ наложит санкции на Динамо: денежные штрафы и снятие очков?

– Пусть попробуют, я никаких санкций не боюсь! Я за то, чтобы футбол сегодня был общедоступным, а кто будет его показывать, Setanta или другой канал, мне не важно. Пусть трансляции будут с задержкой в ​​10-15 минут, но футбол должен быть доступен бесплатно! Это моя позиция.

Я это делаю для наших болельщиков. Согласно опросу "Украинской социологической группы", за Динамо в Украине болеют 50,4% всех клубов УПЛ. Это очень большое количество людей, и мы должны учитывать их интересы.

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– Насколько я понимаю, права на трансляцию матчей принадлежат УПЛ.

– Это клуб распоряжается правами на трансляции матчей, а я права никому не передавал. А если они думают, что смогли забрать права по беспределу, то есть определенные инстанции, которые докажут, что этого нельзя делать. В свое время в Испании четыре года шли переговоры о передаче клубами прав на телетрансляции. И только добровольное согласие клубов позволило создать единый телепул. УПЛ говорит, что создала единый телепул – это их право.

Но есть определенные органы, которые с этим разберутся. У нас длительный контракт с "2+2". Мы были готовы пойти даже на штрафные санкции, чтобы создать общий телевизионный пул. Мы даже о финансовых условиях не заикались. У нас было только одно условие – футбол должен быть показан на общедоступных каналах! Не через шесть часов, не через десять, не через сутки, а максимум с 15-минутной задержкой.

– Вы не пытались договориться с Setanta, чтобы они показывали у себя матчи в прямом эфире, а на 2+2 с 15-минутной задержкой?

– Переговоры велись, но на сегодняшний день результата нет.

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– А на Ютуб-канале Динамо планируется трансляция матчей?

– Конечно, будет! Мы будем транслировать наши матчи на всех имеющихся источниках.

– На "2+2" и Ютуб-канале матчи будут в прямом эфире или с задержкой?

– Как и в прошлом году, с трех-пятиминутной задержкой.

– Почему не в прямом эфире?

– Такие условия прописаны в контракте с "2+2".

– Кто еще из клубов, кроме Динамо, будет показывать свои матчи на "2+2"?

– На группе каналов "1+1" будут транслироваться СК Днепр-1, Заря и Металлист.

– Есть ли еще шанс, что с Setanta получится договориться?

– Шанс есть всегда, мы же не враги и не хотим навредить Setanta или футбольному сообществу. Мы только хотим, чтобы украинский футбол развивался, и его могли бесплатно посмотреть в любой точке Украины. Я считаю, что во время войны платить деньги Setanta, чтобы посмотреть матч Динамо – это преступление!

– Сто гривен не так много, чем качественный продукт.

– Возможно, для вас и меня немного, а для бабушек и дедушек из сел – это достаточно значительная сумма, – заявил Суркис в интервью FanDay.

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