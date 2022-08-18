"Помимо Украины, права Setanta Sports на Украинскую Премьер-Лигу распространятся по всему миру. На данном этапе мы уже ведем переговоры более чем с 30 странами о правах на трансляцию матчей.

Нашей целью с самого начала было и есть создание единого телевизионного пула. Независимо от победы в тендере, Setanta Sports стремится создать конструктивный формат сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами и максимально найти общий язык со всеми.

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Согласно тендерному соглашению, тур Премьер-Лиги продлится 4 дня. Если в календаре произойдут какие-либо изменения, все будут знать об этом заранее. Главное, чтобы в нынешних реалиях матчи проходили в спокойной обстановке и их могли видеть болельщики.

Матчи украинских клубов в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге Европы показали нам, что даже при нынешнем положении, интерес к украинскому футболу очень велик. Результаты превзошли наши ожидания.

Мы считаем, что украинские футболисты и в целом украинский футбол имеет большое будущее. Украина всегда была на лидирующих позициях в этом регионе, а футбольная история этой страны занимает важное место в Европе", – цитирует представителя Setanta Sports FanDay.

Первый тур Украинской Премьер-лиги 2022/23 стартует уже 23 августа. На этот день запланировано 4 матча.

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