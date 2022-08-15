77,5% украинцев не будут покупать или, скорее не будут покупать подписку на футбольные матчи на спортивных телеканалах, даже если матчи будут транслироваться только там. Такие данные были получены Украинской социологической группой после опроса, проведенного с 8 по 12 июля на подконтрольных Украине территориях.

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Обязательно приобрести подписку согласились лишь 3,4% опрашиваемых, скорее всего приобрели бы возможность посмотреть матчи – 14,4%. Скорее не покупали бы подписку – 22,2% опрашиваемых, однозначно не покупали бы – 55,3%. Около 5% вообще не смогли ответить на вопрос.

Интересно, что среди тех, кто готов заплатить за просмотр футбола, 33,9% готовы потратить на это не больше 50 гривен в месяц, 29% – не больше 100 гривен, 14,4% – не больше 150 гривен, 7,7% – не больше 200 гривен и 3,3% – не более 300 гривен.

Напомним, сегодня УПЛ официально получила единого транслятора – матчи чемпионата Украины будет показывать международная телекомпания Setanta Sports.

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