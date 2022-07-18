"Насколько Ярмоленко был близок к переходу в Динамо? Он не был близок. Мы с ним разговаривали. Я ему действительно предлагал, чтобы он рассмотрел этот вопрос. Но больше мы с ним никуда не продвинулись.

Леоненко – о переходе Ярмоленко в Аль-Айн: "Тогда надо говорить, что уехал зарабатывать, а не пиз*еть о патриотизме"

Он выбрал такой путь. Я его путь очень уважаю. У него маленькие дети, жена, родители, находящиеся дома. Он очень переживает из-за этого.

Думаю, придет время, когда Ярмоленко может вернуться в Динамо. Может быть, не как игрок, а как тренер, спортивный директор. Я его очень уважаю за его патриотическую поддержку. Он заслуживает того, чтобы доиграть и заработать деньги для семьи.

Может ли он оказаться в Динамо через год? Всё может быть в этой жизни. Никто же не мог сказать до 24 февраля, что варвары на нас нападут, будут бомбить наших деток, стариков, мирное население. Это произошло, а мы должны бороться на всех фронтах", – сказал Суркис в программе "ЧИСТИЙ ПІДКАТ".

Напомним, Ярмоленко, несмотря на слухи о возвращении в Динамо, подписал годичный контракт с Аль-Айном.

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