"Ярмоленко в Динамо нормально играл. А потом там не получилось, там не получилось. И, в конце концов, непонятно, где пять лет был и чем занимался.

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Но все равно сидел, никуда не уходил, получал деньги. А где вот это "я люблю футбол, хочу играть, хочу доказать"? Ожидали, что патриот вернется в Динамо, а он – раз, и у Реброва в ОАЭ.

Деньги? Тогда так и надо говорить, что уехал зарабатывать, а не пиз*еть о патриотизме. Пусть идет, куда хочет, я его не критикую. Просто нужно не переобуваться. Если бы не сборная, я не знаю, что бы он делал", – сказал Леоненко в комментарии FanDay.

Напомним, украинец вел переговоры с Динамо, но они не увенчались успехом. В итоге Андрей перебрался в ОАЭ в команду Сергея Реброва на сезон 2022/23. Последние 4 сезона вингер провел в составе Вест Хэма, который покинул в статусе свободного агента.

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