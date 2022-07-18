"Наскільки Ярмоленко був близьким до переходу в Динамо? Він не був близьким. Ми з ним розмовляли. Я йому справді пропонував, щоб він розглянув це питання. Але більше ми з ним нікуди не просунулися.

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Він вибрав такий шлях. Я його шлях дуже поважаю. У нього маленькі діти, дружина, батьки, які перебувають вдома. Він дуже переймається через це.

Думаю, настане час, коли Ярмоленко може повернутися в Динамо. Може, не як гравець, а як тренер, спортивний директор. Я його дуже поважаю за його патріотичну підтримку. Він заслуговує, щоб дограти та заробити гроші для сім’ї.

Чи може він опинитися в Динамо через рік? Все може бути в цьому житті. Ніхто ж не міг сказати до 24 лютого, що варвари на нас нападуть, будуть бомбити наших діток, старих, мирне населення. Це сталося, а ми повинні боротися на всіх фронтах", – сказав Суркіс у програмі "ЧИСТИЙ ПІДКАТ".

Нагадаємо, Ярмоленко, попри чутки про повернення у Динамо, підписав річний контракт з Аль-Айном.

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