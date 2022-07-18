В понедельник, 18 июля, штаб-квартира УЕФА приняла церемонию жеребьевки очередного этапа квалификации Лиги чемпионов 2022/23. Динамо Киев узнало соперника, с которым сыграет в случае победы над Фенербахче.

Результаты жеребьевки 3 раунда квалификации Лиги чемпионов

Маккаби Хайфа (ISR) / Олимпиакос (GRE)﻿ – Аполлон Лимассол (CYP)

Карабах (AZE) / Цюрих (SUI) – Ференцварош (HUN) / Слован (SVK)

Лудогорец (BUL) / Шэмрок Роверс (IRL) – Динамо Загреб (CRO) / Шкупи (MKD)

Марибор (SVN) / Шериф (MDA) – ХИК (FIN) / Виктория Пльзень (CZE)

Линфилд (NIR) / Буде-Глимт (NOR) ﻿– ﻿Жальгирис (LIT) / Мальме (SWE)

Црвена Звезда (SRB) – Пюник (ARM) / Дюделанж (LUX)

Монако (FRA) – ПСВ (NED)

Динамо Киев (UKR) / Фенербахче (TUR)﻿ – Штурм (AUT)

Унион (BEL) – Рейнджерс (SCO)

Бенфика (POR) – Митьюлланд (DEN) / АЕК Ларнака (CYP)

Жеребьевка 3 раунда квалификации ЛЧ стартовала в 13:00 по киевскому времени. Динамо, если пройдет Фенербахче, было сеяным. Однако список возможных соперников Луческу и так впечатлял: французский Монако, бельгийский Унион Сент-Жилуаз, австрийский Штурм и датский Мидтьюлланд или кипрский АЕК Ларнака.

Отметим, что первой выпала топовая пара: Монако вышел на ПСВ. Далее жребий пал на киевлян, которым достался едва ли не самый приемлемый соперник – в прошлом сезоне астрийской Бундеслиги Штурм отстал от чемпиона Зальцбурга на 15 очков. Так что киевляне получили едва ли не самый приемлемый вариант. Если удастся одолеть Фенербахче, динамовцы снова будут номинально принимать своего оппонента первыми. Стартовые поединки этого этапа состоятся 2/3 августа, ответные – ровно через неделю.

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Своих соперников получили и другие украинские футболисты. В частности, Пластун (Лудогорец), Вакулко (Пюник), Зубков (Ференцварош), Вюнник (Цюрих), хотя последние 2 игрока пропустили несколько официальных матчей своих команд на фоне неоднозначных слухов о возвращении в Шахтер.

Путь чемпионов

Група 1

Сеяные:

Динамо Загреб (CRO) / Шкупи (MKD)

Маккаби Хайфа (ISR) / Олимпиакос (GRE)﻿

Карабах (AZE) / Цюрих (SUI)

Несеяные:

Лудогорец (BUL) / Шемрок Роверс (IRL)

Ференцварош (HUN) / Слован (SVK)

Аполлон Лимасол (CYP)

Група 2

Сеяные:

Црвена Звезда (SRB)

ХИК (FIN) / Виктория Пльзень (CZE)

﻿Жальгирис (LIT) / Мальме (SWE)

Марибор (SVN) / Шериф (MDA)

Линфилд (NIR) / Буде-Глимт (NOR) ﻿

Пюник (ARM) / Дюделанж (LUX)

Путь представилетей лиг

Сеяные

Бенфика (POR)

Рейнджерс (SCO)

Динамо Київ (UKR) / Фенербахче (TUR)﻿

ПСВ (NED)

Несеяные

Монако (FRA)

Митьюлланд (DEN) / АЕК Ларнака (CYP)

Штурм (AUT)

Унион (BEL)

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