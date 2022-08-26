"Ни у одной украинской команды сейчас нет возможности приобрести качественное усиление. В Украину просто отказываются ехать иностранцы. Честь и хвала нашему тренеру, который в 77 лет, несмотря на все рекомендации отложить идею возвращения команды в Украину, не только настоял на нашем возвращении, но и показал своим примером, что такое любовь и честь!

Динамо получило соперников в групповом турнире Лиги Европы 2022/23 – дежавю для команды Луческу

Он работает с нашими воспитанниками, с украинскими футболистами и одним поляком. И этим составом мы снова выйдем на поле и снова будем бороться, чтобы радовать наших болельщиков. Будут ли потери в составе Динамо? Трансферный рынок открыт. Если будет предложение футболиста, мы садимся и начинаем переговоры. Я это говорю вам официально: будет предложение – будет разговор", – отметил Суркис в комментарии официальному сайту Динамо.

Добавим, что киевляне сегодня узнали соперников в группе Лиги Европы – "бело-синие" сразятся с Ренном, Фенербахче и АЕКом Ларнака.

Результаты жеребьевки группового этапа ЛЕ – Динамо сыграет со старыми знакомыми, Зинченко против украинца