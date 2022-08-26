"У жодної української команди зараз немає можливості придбати якісне посилення. До України просто відмовляються їхати іноземці. Честь і хвала нашому тренеру, який у 77 років, незважаючи на всі рекомендації відкласти ідею повернення команди в Україну, не лише наполіг на нашому поверненні, а й показав своїм прикладом, що таке любов і честь!

Динамо отримало суперників у груповому турнірі Ліги Європи 2022/23 – дежавю для команди Луческу

Він працює з нашими вихованцями, з українськими футболістами та одним поляком. І цим складом ми знову вийдемо на поле та знову боротимемося, щоб тішити наших уболівальників. Чи будуть втрати у складі Динамо? Трансферний ринок відкритий. Якщо буде пропозиція щодо футболіста, ми сідаємо та розпочинаємо переговори. Я це кажу вам офіційно: буде пропозиція – буде розмова", – зазначив Суркіс у коментарі офіційному сайту Динамо.

Додамо, що кияни сьогодні дізнались суперників у групі Ліги Європи – "біло-сині" поборються з Ренном, Фенербахче та АЕКом Ларнака.

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