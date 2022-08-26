Суркіс поскаржився на відсутність можливості підсилити склад Динамо – кияни готові продавати своїх гравців
Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про можливі придбання та втрати киян перед завершенням трансферного вікна.
"У жодної української команди зараз немає можливості придбати якісне посилення. До України просто відмовляються їхати іноземці. Честь і хвала нашому тренеру, який у 77 років, незважаючи на всі рекомендації відкласти ідею повернення команди в Україну, не лише наполіг на нашому поверненні, а й показав своїм прикладом, що таке любов і честь!
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Він працює з нашими вихованцями, з українськими футболістами та одним поляком. І цим складом ми знову вийдемо на поле та знову боротимемося, щоб тішити наших уболівальників. Чи будуть втрати у складі Динамо? Трансферний ринок відкритий. Якщо буде пропозиція щодо футболіста, ми сідаємо та розпочинаємо переговори. Я це кажу вам офіційно: буде пропозиція – буде розмова", – зазначив Суркіс у коментарі офіційному сайту Динамо.
Додамо, що кияни сьогодні дізнались суперників у групі Ліги Європи – "біло-сині" поборються з Ренном, Фенербахче та АЕКом Ларнака.
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