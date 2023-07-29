Суркис поздравил Луческу с днем рождения, назвав одним из лучших тренеров в мире
Президент Динамо Игорь Суркис подготовил красивое поздравление для Мирчи Луческу, которому исполнилось 78 лет.
"От себя лично и от многочисленной армии поклонников Динамо по всему миру позвольте поздравить Вас с Днем рождения. За вас говорят многочисленные трофеи, выигранные за многолетнюю карьеру, что делает Вас одним из самых успешных тренеров не только Украины, но и мира. К вам с большим уважением относятся все, кто имеет честь работать вместе с вами и каждый день учиться чему-то новому.
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Уверен, что Ваш незаурядный тренерский талант приведет Динамо к новым победам и трофеям, и в Киеве снова будет звучать гимн победителей и переливаться на солнце золотые кубки и медали. В этот праздничный день хочу пожелать вам, уважаемый тренер, крепкого здоровья, семейного согласия, достижения всех, даже самых амбициозных, целей, а также побед как на футбольном поле, так и за его пределами", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.
Заметим, что Луческу исполнилось 78 лет. Румын является одним из самых титулованных тренеров в истории, завоевав 35 трофеев (без учета побед во вторых дивизионах Италии и Румынии).
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