"Ингульца у тебя больше не будет": Гордон вызвал Поворознюка в СИЗО (видео 18+)
Дмитрий Гордон запускает очередную серию своих грязных разборок с Александром Поворознюком.
Известный журналист сделал нецензурный выпад в сторону президента Ингульца.
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"Поворознюк, жирная ху*ня, смотри, где я стою. Видишь? Следственный изолятор Лукьяновский. Тебя здесь ждут. Видишь? Я в футболке Ингульца. Этого клуба у тебя больше не будет. Пи*ар, давай, подгребай сюда. Тебя здесь ждут", – Гордон записал видеообращение в своих соцсетях.
Добавим, что сейчас Поворознюк должен быть в хорошем настроении, ведь Ингулец досрочно гарантировал себе повышение в УПЛ.
В видео присутствует нецензурная лексика!
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