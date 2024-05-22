Известный журналист сделал нецензурный выпад в сторону президента Ингульца.

"Один алкоголик, а другого взял с заправки": Поворознюк – о легендах Ингульца

"Поворознюк, жирная ху*ня, смотри, где я стою. Видишь? Следственный изолятор Лукьяновский. Тебя здесь ждут. Видишь? Я в футболке Ингульца. Этого клуба у тебя больше не будет. Пи*ар, давай, подгребай сюда. Тебя здесь ждут", – Гордон записал видеообращение в своих соцсетях.

Добавим, что сейчас Поворознюк должен быть в хорошем настроении, ведь Ингулец досрочно гарантировал себе повышение в УПЛ.

В видео присутствует нецензурная лексика!

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