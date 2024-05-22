Вингер получал футбольное образование в системах родного Днепра, Шахтера и Ингульца. После начала полномасштабного вторжения еще 17-летний Червяков выехал за границу, но не смог закрепиться в испанской Валенсии и португальском Жил Висенте.

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Зато на России все складывается гладко. Черняков отыграл сезон за московское Торпедо и заработал себе на паспорт страны-террориста.

"Он получил паспорт РФ, ему осталось получить спортивное гражданство. Это немного другая процедура, мы уже зашли в нее, и к началу сезона Руслан у нас будет полноценным лимитчиком", – заявил президент Торпедо.

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