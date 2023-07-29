"Від себе особисто та від численної армії шанувальників Динамо по всьому світу дозвольте привітати Вас із Днем народження. За вас говорять численні трофеї, виграні за багаторічну кар’єру, що робить Вас одним із найуспішніших тренерів не лише України, а й світу. До вас із великою повагою ставляться усі, хто має честь працювати разом із вами та кожного дня навчатися чогось нового.

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Упевнений, що Ваш непересічний тренерський талант приведе Динамо до нових перемог та трофеїв, і в Києві знову лунатиме гімн переможців та переливатимуться на сонці золоті кубки та медалі. У цей святковий день хочу побажати вам, шановний тренере, міцного здоров’я, сімейної злагоди, досягнення усіх, навіть найамбітніших, цілей, а також перемог як на футбольному полі, так і за його межами", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Зауважимо, що Луческу виповнилось 78 років. Румун є одним з найтитулованіших тренерів в історії, завоювавши 35 трофеїв (без урахування перемог у других дивізіонах Італії та Румунії).

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