Динамо по итогам прошлого сезона заняло в турнирной таблице УПЛ четвертое место и, как следствие, впервые в истории сыграет в Лиге конференций. Киевский клуб стартует в нынешнем розыгрыше турнира с 3-го раунда.

Динамо узнало пару оппонентов в квалификации Лиги конференций

"Бело-синие" 10 августа на выезде сыграют с победителем пары Арарат-Армения (Армения) – Арис (Греция). Ответный матч – через неделю, 17 августа, в Бухаресте. В случае успеха киевляне выйдут в плей-офф квалификации Лиги конференций.

Благодаря дисквалификации Ювентуса подопечные Мирчи Луческу на этом этапе точно избегут самого страшного сценария – не сыграют против Астон Виллы, которая поднялась в число сеяных команд. Однако, теперь худшим вариантом становится Фиорентина, которая и заменит Ювентус в турнире.

Впрочем, есть надежда избежать и этого. Флорентийцы станут сеяными (и соответственно не сыграют с Динамо), если вылетит хотя бы кто-то один из клубов, которые идут первыми в этих парах (результаты после первых матчей):

Базель – Тобол – 1:3

ЧФР Клуж – Аданадемирспор – 1:1

ПАОК – Бейтар – 0:0

Виктория – Дрита – 0:0

Фенербахче – Зимбру – 5:0

Гент – Жилина – 5:1

Брюгге – Орхус – 3:0

Маккаби Тель-Авив – Петрокуб – 3:0

Митьюлланд – Прогресс – 2:0

Напомним, первый официальный матч в новом сезоне Динамо проведет в воскресенье, 29 июля, в рамках 1-го тура УПЛ. Соперником киевлян станет Минай. Начало встречи в 17:00.

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