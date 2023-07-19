Динамо Киев и Аль-Хиляль из Саудовской Аравии сыграли в контрольном матче на сборах. Счет и обзор поединка читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч 19 июля 2023

Аль-Хиляль – Динамо Киев – 0:1

Гол: Буяльский, 5

Стартовый состав Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Биловар, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Бенито.

Матч против Аль-Хиляля можно считать историческим для Динамо. Впервые в своей истории "бело-синие" противостояли команде из Саудовской Аравии. В общем это был 5-й спарринг подопечных Луческу на сборах. В преыдущих поединках киевляне трижды выиграли (4:1, 8:0 и 4:0) и расписали ничью с Янг Бойз.

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Сегодняшний соперник динамовцев занял третье место в чемпионате Саудовской Аравии 2022/23 и является одним из главных ньюзмейкеров трансферного рынка. Недавно Аль-Хиляль подписал нескольких именитых футболистов из Европы. В частности, состав команды пополнили Калиду Кулибали, Рубен Невеш и Сергей Милинкович-Савич, которые вышли в стартовом составе . Да и главный тренер Аль-Хиляля хорошо знает Динамо. Им является Жорже Жезуш – старый знакомый Мирчи Луческу, который в 2022 году с Фенербахче не смог пройти киевлян в Лиге чемпионов, но взял реванш в ЛЕ.

В стартовый состав Динамо вернулся Андрей Ярмоленко, пропустивший предыдущий матч из-за удаления зуба мудрости. На позиции центрфорварда Луческу снова попробовал Бенито, а в защите свой шанс получил Кристиан Биловар, составивший дуэт центрбеков с Денисом Поповым.

В дебюте игры Динамо пришлось непросто. Саудовская команда активно шла в прессинг даже в чужой штрафной. Киевляне вынуждены были разыгрывать через Бущана, а вот впереди в первые минуты у подопечных Луческу ничего не получалось. С лонгболами защита Аль-Хиляля во главе с Кулибали справлялась.

Тем более неожиданным стал гол Динамо. Первая же содержательная атака "бело-синих" стала результативной. Ярмоленко запустил Тымчика по правому флангу, Александр отдал на Буяльского, который в касание эффектно положил в дальний угол. Калиду Кулибали накрыть не успел. 1:0 на 5-й минуте – быстрый гол украинской команды.

Кабаев роскошно сыграл в отборе против Майкла, но тут же потерял мяч у собственной штрафной. Обошлось. Буяльский хотел забить чуть ли не с центра поля – лидер Динамо перебрасывал вышедшего из ворот кипера, однако пробил выше. Обрезка Тымчика привела к моменту Аль-Давсари, пробившего мимо ближнего угла. Аль-Хиляль начал давить – Попов и Бущан в течение минуты спасали Динамо от пропущенного мяча. Хватало и единоборств – в одном из таких Кабаеву разбили нос.

Милинкович-Савич чуть не забил дебютный гол за саудовскую команду. После подачи со штрафного серб оказался совершенно один и головой пробил в штангу. Правда, рефери зафиксировал офсайд. В следующей атаке своим ударом в перекладину ответил Ярмоленко, мощно приложившийся из-за пределов штрафной. Каркас ворот сыграл уже за Аль-Хиляль. Подопечные Жезуша ответили двумя моментами – надежно сыграл Бущан, справившийся с обоими сложными ударами.

Невеш грубо скосил Бенито, после чего вспыхнули страсти. Кулибали эмоционально накричал на рефери, а игру остановили на несколько минут. Кроме этого момента, звездный сенегалец еще несколько раз демонстрировал эмоции на поле. У Динамо еще до перерыва вышел Волошин – Назар заменил Кабаева, который не смог продолжить игру. Мог забивать Бенито, получивший мяч в штрафной после подачи углового. Удар нигерийца был заблокирован. Как и очередная дальняя попытка Ярмоленко. В итоге, 1:0 за Динамо в насыщенном на события первом тайме.

На старте второй половины Волошин создал супершанс для Бенито. Назар прорвался левым флангом и зряче отдал на нигерийца, который пробил в касание и попал в штангу. Аль-Хиляль ответил опасным ударом Милинковича-Савича мимо ворот. Страсти никуда не делись – Ярмоленко и оппонент Андрея получили по желтой за чрезмерные эмоции. Снова спас Бущан, который продемонстрировал отличную реакцию после удара с нескольких метров.

Шапаренко из перспективного штрафного не попал в створ. Это был последний острый момент матча. После серии замен остроты у ворот Аль-Хиляля уже не возникало, и вообще, во втором тайме моментов было куда меньше.

1:0 – гол Виталия Буяльского стал победным. Динамо продолжило беспроигрышную серию на австрийском сборе. Полузащита киевлян не без проблем, но справилась с Милинковичем-Савичем. После замены серба и Невеша полузащита Аль-Хиляля существенно ослабла. Калиду Кулибали ничего особенного не продемонстрировал. Недоработка в моменте с голом и куча лишних эмоций – вот и все, чем запомнился бывший защитник Наполи и Челси.

А вот Андрей Ярмоленко провел очередной приличный поединок – участие в голевой атаке и регулярные обострения. Мог быть и гол-шедевр, но помешал каркас ворот. Стоит отметить и надежную игру Георгия Бущана, выручившего в нескольких эпизодах.

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