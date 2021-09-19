Цыганков обошел Леоненко в бомбардирском рейтинге Динамо
Полузащитник "бело-синих" Виктор Цыганков преодолел очередную историческую отметку.
В поединке 8-го тура чемпионата Украины между Динамо и Александрией Виктор Цыганков уже в добавленное время реализовал пенальти и принес "бело-синим" победу и первую строчку турнирной таблицы УПЛ. Этот гол стал для полузащитника киевлян 80-м в "бело-синей" футболке.
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Таким образом, Цыганков в рейтинге лучших бомбардиров Динамо времен Независимости поднялся на седьмую строчку, обойдя Виктора Леоненко. 23-летний футболист 66 раз поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 10 – в еврокубках и 4 – в Кубке Украины.
Интересно, что больше всего от его выстрелов страдали голкиперы таким команд: Мариуполя – 9 раз, Зари – 8, Александрии и Колоса – по 7. Для того, или достичь отметки в 80 голов, Виктору пришлось провести 197 матчей (средняя результативность – 0,41 гол за игру).
Топ-10 лучших бомбардиров Динамо выглядит следующим образом:
1. Сергей Ребров – 163 гола.
2. Максим Шацких – 142 гола.
3. Андрей Ярмоленко – 137 голов.
4. Андрей Шевченко – 124 гола.
5. Олег Гусев – 96 голов.
6. Артем Милевский – 87 голов.
7. Виктор Цыганков – 80 голов.
8. Виктор Леоненко – 79 голов.
9. Диого Ринкон – 70 голов.
10. Валентин Белькевич – 69 голов.
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