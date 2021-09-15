"Бело-синие" недавно контактировали с Бенталебом относительно возможного перехода, сообщает Foot Mercato.

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Отмечается, что на алжирца претендуют Аль-Айн, который возглавляет Сергей Ребров, и неназванный клуб из России. Французский Анже пытался приобрести Бенталеба, но не потянул финансовые игрока.

Сейчас Набиль находится в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает хавбека в 2 млн евро. Основные позиции Бенталеба – центральный или опорный полузащитник. За свою карьеру алжирец успел поиграть за Ньюкасла, Тоттенхэм и Шальке.

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