Динамо поборется с клубом Реброва за экс-партнера Коноплянки в Германии, – СМИ
Экс-хавбек Тоттенхэма и Шальке Набиль Бенталеб может усилить киевское Динамо.
"Бело-синие" недавно контактировали с Бенталебом относительно возможного перехода, сообщает Foot Mercato.
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Отмечается, что на алжирца претендуют Аль-Айн, который возглавляет Сергей Ребров, и неназванный клуб из России. Французский Анже пытался приобрести Бенталеба, но не потянул финансовые игрока.
Сейчас Набиль находится в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает хавбека в 2 млн евро. Основные позиции Бенталеба – центральный или опорный полузащитник. За свою карьеру алжирец успел поиграть за Ньюкасла, Тоттенхэм и Шальке.
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