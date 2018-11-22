Суркис однозначно ответил относительно будущего Красникова в Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал о своих отношениях с вице-президентом киевского клуба Евгении Красникове и оценил его работу.

"На всех этапах нашего знакомства я относился к Жене с большим уважением. Нет, мы не дружили, но были достаточно близко и хорошо знакомы. Я даже знал расписание его рабочего дня, и он всегда отвечает на телефонные звонки в два или три часа ночи , потому что просматривает игроков.

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Переход Дениса Олейника в Металлист – его заслуга. Он у нас не играл, но раскрылся в Металлисте. Никаких закулисных игр, все было честно.

О приглашении специалиста такого уровня я задумался сразу же, когда харьковский Металлист, к сожалению, исчез с футбольной карты Украины. Однако тогда же Мирон Маркевич возглавил Днепр, и я решил, что нет смысла пытаться разрушить их тандем.

Когда же эта связь почти исчезла, наступил, на мой взгляд, подходящий момент. Я спросил Красникова – он ответил, что мечтает поработать в Динамо.

Эх, если бы еще Мирон Богданович, работая в федерации, не нападал на меня и Динамо. Он должен давать адекватную, честную оценку, как профессионал. И должен уважать своих коллег, того же Хацкевича. Шевченко он гладит, а Хацкевича уничтожает...

А вот Евгений Красников сейчас работающий на благо Динамо, уже приносит большую пользу приобретением классных игроков и, уверен, принесет еще больше. Что бы там ни говорили, не писали", – цитирует Суркиса издание matchdayсо ссылкой на журнал Футбол.

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