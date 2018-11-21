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Кополовец стал спортивным директором Миная

22:05 17 Читати українською
Кополовец стал спортивным директором Миная
Кополовец (справа) стал спортивным директором Миная / Фото ФК Минай

Полузащитник Миная Михаил Кополовец получил повышение в закарпатском клубе.

Михаил Кополовец стал новым спортивным директором закарпатского Миная, сообщает официальный сайт клуба.

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Стоит отметить, что с новыми обязанностями Кополовец не заканчивает футбольную карьеру – с этого дня он будет совмещать работу спортивного директора и игрока закарпатского клуба.

Напомним, Минай выступает во Второй лиге, где возглавляет группу В, имея в активе 30 очков после 17-ти туров.

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Теги
Михаил Кополовец Михаил Кополовец Вторая лига Минай Минай
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