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Динамо уволит Красникова в ближайшее время, – ТаТоТаке

17:51 361 Читати українською
Динамо уволит Красникова в ближайшее время, – ТаТоТаке
Евгений Красников / Фото из соцсетей

Вице-президент Динамо Евгений Красников в ближайшее время покинет киевский клуб.

Руководство киевского Динамо недовольно работой Евгения Красникова в должности вице-президента клуба и намерено прекратить сотрудничество с функционером, сообщает ТаТоТаке.

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Стоит отметить, что Красников только летом занял должность в столичном клубе. Его обвиняют в трансферных провалах команды.

Напомним, функционер зарекомендовал себя во время своей работы в Металлисте на посту главы селекционной службы харьковского клуба.

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Динамо Киев Динамо Киев Евгений Красников Трансферы Динамо Киев ТаТоТаке
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