Динамо уволит Красникова в ближайшее время, – ТаТоТаке

Вице-президент Динамо Евгений Красников в ближайшее время покинет киевский клуб.

Руководство киевского Динамо недовольно работой Евгения Красникова в должности вице-президента клуба и намерено прекратить сотрудничество с функционером, сообщает ТаТоТаке.

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Стоит отметить, что Красников только летом занял должность в столичном клубе. Его обвиняют в трансферных провалах команды.

Напомним, функционер зарекомендовал себя во время своей работы в Металлисте на посту главы селекционной службы харьковского клуба.

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