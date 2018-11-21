Суркіс однозначно відповів щодо майбутнього Краснікова у Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про свої стосунки з віце-президентом київського клубу Євгеном Красніковим та оцінив його роботу.

"На всіх етапах нашого знайомства я ставився до Жені з великою повагою. Ні, ми не дружили, але були досить близько і добре знайомі. Я навіть знав розклад його робочого дня, і що він завжди відповідає на телефонні дзвінки в другій або третій годині ночі, тому що переглядає гравців.

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Перехід Дениса Олійника в Металіст – його заслуга. Він у нас не грав, але розкрився в Металісті. Ніяких закулісних ігор, все було чесно.

І про запрошення фахівця такого рівня я задумався відразу ж, коли харківський Металіст, на превеликий жаль, зник з футбольної карти України. Однак тоді ж Мирон Маркевич очолив Дніпро, і я вирішив, що немає сенсу намагатися зруйнувати їхній тандем.

Коли ж цей зв'язок майже зник, настав, на мій погляд, відповідний момент. Я запитав Краснікова – він відповів, що мріє попрацювати в Динамо.

Ех, якби ще Мирон Богданович, працюючи в федерації, не нападав на мене і Динамо. Він повинен давати адекватну, чесну оцінку, як професіонал. І повинен поважати своїх колег, того ж Хацкевича. Шевченко він гладить, а Хацкевича знищує...

А ось Євген Красніков зараз працює на благо Динамо, вже приносить велику користь придбанням класних гравців і, впевнений, принесе ще більшу. Що б там не говорили, не писали", – цитує Суркіса видання matchday з посиланням на журнал Футбол.

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