"Позиция футбольного клуба Динамо такова: сейчас, когда в нашей стране война, когда вся Украина борется с российскими захватчиками, возможность просмотра футбольных матчей национального чемпионата должна быть бесплатной, максимально доступной. Чтобы абсолютно все, кому интересен футбол, интересны матчи Динамо, получили возможность их смотреть.

УПЛ готовит заявление по итогам тендера по телепулу – с клубами-бунтарями проводят последние консультации

Поэтому в ходе переговоров мы озвучили одно-единственное условие – дайте возможность транслировать домашние матчи Динамо на одном из общенациональных каналов и на нашем канале в Youtube с задержкой в ​​определенное количество минут. Все, больше никаких других условий от нас нет. Более того, для нас это важный вопрос, как минимум, во время войны.

Чтобы это не было просто словами, я приведу конкретный пример. Ответный матч со Штурмом в квалификации Лиги чемпионов на канале "2+2" с задержкой в ​​15 минут посмотрело от 3 до 3,5 миллионов человек (точной цифры нет, но есть минимальное и максимальное значение). Этот же матч собрал на Setanta около 350 тысяч просмотров. Приблизительно такие же цифры и в матче с Фенербахче в Стамбуле. Это и есть главная причина нашей позиции – мы хотим, чтобы любой болельщик смог посмотреть матчи Динамо.

Готовы поддержать идею единого пула, но при этом хотим, чтобы учитывались интересы болельщиков и ситуация в стране", – приводит слова Суркиса официальный сайт Динамо.

"Setanta ни на какие уступки не идет": в Динамо объяснили отказ от телепула – ответ Бурбасу и забота о фанатах