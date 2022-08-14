"Позиція футбольного клубу Динамо така: зараз, коли в нашій країні війна, коли вся Україна бореться із російськими загарбниками, можливість перегляду футбольних матчів національного чемпіонату має бути безкоштовною, максимально доступною. Щоби абсолютно всі, кому цікавий футбол, цікаві матчі Динамо, отримали можливість їх дивитися.

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Тому в процесі переговорів ми озвучили одну-єдину умову – дайте можливість транслювати домашні матчі Динамо на одному із загальнонаціональних каналів та на нашому каналі у Youtube із затримкою у певну кількість хвилин. Все, більше жодних інших умов від нас немає. Мало того, для нас це важливе питання, як мінімум, під час війни.

Щоб це не було просто словами, я наведу конкретний приклад. Матч-відповідь зі Штурмом у кваліфікації Ліги чемпіонів на каналі "2+2" із затримкою в 15 хвилин переглянуло від 3 до 3,5 мільйонів осіб (точної цифри немає, але є мінімальне і максимальне значення). Цей же матч зібрав на Setanta близько 350 тисяч переглядів. Приблизно такі ж цифри і у матчі з Фенербахче у Стамбулі. Це і є головною причиною нашої позиції – ми хочемо, щоб будь-який уболівальник зміг подивитися матчі Динамо.

Готові підтримати ідею єдиного пулу, але при цьому хочемо, щоб враховувалися інтереси вболівальників та ситуація в країні", – наводить слова Суркіса офіційний сайт Динамо.

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