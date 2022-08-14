Уже завтра вопрос о едином телепуле в Украине должен быть решен.

УПЛ ведет переговоры с Setanta Sports, чтобы они выкладывали трансляции всех матчей у себя на YouTube-канале через 15 минут после финального свистка, утверждает ТаТоТаке в своем Telegram-канале. Заявление насчет телепула должны обнародовать завтра.

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Также известны детали предложения Setanta Sports:

- 2 матча в туре – в открытом пространстве (на YouTube-канале Setanta Sports), еще часть – на разных ресурсах, в том числе на Megogo.

- гарантия продажи пакета прав на УПЛ за границу с возможным дополнительным бонусом для клубов, если коммерческая цена окажется выше гарантийной.

- полная передача прав на хайлайты клубам и УПЛ через шесть часов после окончания конкретного матча.

– отсутствие международного геоблокинга для клиентов международной платформы Setanta Sports за рубежом. Число подписчиков на этой платформе – 50 миллионов.

УПЛ сейчас ведет переговоры с клубами, отказавшимися от предложения Setanta Sports по телепулу (Динамо, Рух, Заря, СК Днепр-1). Де-юре телепул уже создан, поскольку большинство клубов уже трижды проголосовали за это решение.

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