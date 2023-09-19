"Это было очень трудное решение. Я советовался с Андреем Ярмоленко и Мирчей Луческу. Сидорчук заслужил, чтобы его отпустили.

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Этот парень много отдал Динамо. Вопрос в деньгах не стоял. У него четверо маленьких детей – я всячески способствовал этому трансферу. У Сидорчука было желание уйти и проявить себя еще где-то в европейском футболе. Он этого заслужил.

У Сергея есть возможность вернуться к нам. Он – верный динамовец. Он может позвонить мне в любое время, и мы хорошо пообщаемся", – сказал Суркис в комментарии FootballHub.

Напомним, Сидорчук уже успел дебютировать за Вестерло в чемпионате Бельгии – команда украинца разгромно проиграла Андерлехту (0:3), а сам Сергей заработал предупреждение.

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