"Два года мы ездили. Прежде всего, это были благотворительные матчи, которые мы играли. И очень тяжело нам было. В прошлом сезоне мы сыграли 18 матчей выездных. Логистика была очень сложной: переезды, автобусы, самолеты. Если команда будет готовиться должным образом, мы будем бороться за первое место.

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Все сегодня выровнялись. К сожалению, наш чемпионат стал слабее. Не в том плане, что все команды примерно одного уровня, а нет ярких иностранцев. Сегодня у нас в старте были только украинцы. Команда растет, когда есть сильные футболисты, за которыми тянется молодежь. Волошин – продукт школы Динамо. Эти ребята должны понимать, что сегодня могут ворваться в основной состав Динамо и как Сидорчук играть десятилетиями.

Война, безусловно, закончится нашей победой, и мы будем восстанавливать футбол, к нам будут ехать легионеры. Я это все понимаю, но пока такой период, ребята должны забронировать место в основе, чтобы мы уже не смотрели на западный рынок", – сказал Суркис в комментарии Football Hub.

Напомним, Динамо после длительной паузы, вызванной матчами еврокубков, вернулось в УПЛ и одолело Ворсклу (2:0). Киевляне с 9-ю очками поднялись на седьмую строчку турнирной таблицы и имеют три игры в запасе.

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