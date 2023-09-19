"Це було дуже важке рішення. Я радився з Андрієм Ярмоленком та Мірчею Луческу. Сидорчук заслужив, аби його відпустили.

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Цей хлопець багато віддав Динамо. Питання у грошах не стояло. У нього четверо маленьких дітей – я усіляко сприяв цьому трансферу. У Сидорчука було бажання піти і проявити себе ще десь в європейському футболі. Він цього заслужив.

У Сергія є можливість повернутися до нас. Він – вірний динамівець. Він може подзвонити мені у будь-який час, і ми добре поспілкуємося", – сказав Суркіс у коментарі FootballHub.

Нагадаємо, Сидорчук вже встиг дебютувати за Вестерло у чемпіонаті Бельгії – команда українця розгромно програла Андерлехту (0:3), а сам Сергій заробив попередження.

Сидорчук дебютував в чемпіонаті Бельгії з розгромної поразки – українець отримав жовту й низьку оцінку