Главному тренеру Динамо Мирче Луческу пока не грозит отставка из киевского клуба.

Топ-менеджмент Динамо во главе с Игорем Суркисом не рассматривает вариант с отставкой Луческу, сообщает Fanday со ссылкой на источник из клуба.

"В раздевалке с Поповым поговорили бы по-мужски": экс-хавбек сборной Украины назвал главную проблему Динамо

Руководство не считает, что Мирча является причиной неудач киевлян на старте этого сезона. Сам румын также не хочет покидать "бело-синих". Также сообщается, что с футболистами провели уже серьезную беседу.

Добавим, что в текущем сезоне Динамо провалилось в начале сезона, набрав 0 очков за три тура в группе Лиги Европы. В чемпионате Украины киевляне десятые с 6 пунктами после 4 сыгранных матчей.

Динамо подарило Ренну победу в матче ЛЕ – Цыганкова слишком мало, историческое фиаско с голом ребенка, поэзией и страхом