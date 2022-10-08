Головному тренеру Динамо Мірчі Луческу поки не загрожує відставка з київського клубу.

Топ-менеджмент Динамо на чолі з Ігорем Суркісом наразі не розглядає варіант з відставкою Луческу, повідомляє Fanday з посиланням на джерело з клубу.

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Керівництво не вважає, що Мірча є причиною невдач киян на старті цього сезону. Сам румун також не має бажання покидати "біло-синіх". Також повідомляється, що з футболістами вже провели серйозну бесіду.

Додамо, що в поточному сезоні Динамо провалилось на початку сезону, набравши 0 очок за три тури в групі Ліги Європи. У чемпіонаті України кияни десяті з 6 пунктами після 4 зіграних матчів.

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