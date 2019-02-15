Суркис назвал самых высокооплачиваемых игроков Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис отметил, что футболисты его команды собственноручно платят налоги и военный сбор, а также рассказал, кто в команде получает больше всех.

"Мы прекрасно понимаем, какие зарплаты у Мораеса, Тайсона, Ракицкого... В Динамо и близко таких зарплат нет.

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Наши самые высокооплачиваемые футболисты – это Сергей Сидорчук и Денис Гармаш. Остальные члены команды по сравнению с тем, что было раньше, получают в десятки раз меньше.

Больше ли зарплата Сидорчука и Гармаша чем 1 млн евро в год? Меньше. Футболисты собственноручно платят налоги и военный сбор. У всех есть декларации. Налоговая нас проверяла не раз", – сказал Суркис в программе Вацко Light.

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