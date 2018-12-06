Топ-6 гравців Динамо, яким, можливо, варто покинути київський клуб

Менше двох місяців залишилось до відкриття зимового трансферного вікна. "Футбол 24" виділив кількох гравців Динамо, яким зміна клубу може допомогти "перезавантажити" кар'єру.

На початку лютого в Україні відкриється зимове трансферне вікно, яке буде відчинене до 2 березня. Київське Динамо вже активно готується до підсилення – все частіше лунає інформація про інтерес "біло-синіх" до іспанського форварда Франа Соля, періодично згадуються імена й інших виконавців.

Втім, не придбаннями єдиними – у складі Динамо є кілька гравців, які відверто пересиділи у Києві. "Футбол 24" наводить перелік футболістів, яким для перезавантаження кар'єри, можливо, буде краще покинути Динамо.

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Примітка. У список потрапили лише ті гравці, які перебувають в Динамо та не віддані в оренду.

1. Александар Пантіч (26 років, захисник. Контракт до 2022 року)

Ви теж не одразу згадали, що сербський захисник все ще належить Динамо? Нічого дивного, адже кияни навіть не заявили Пантіча на УПЛ 2018/19. Влітку цього року серб був близьким до переїзду в Ізраїль та Іспанію, проте не склалось. Та й у сезоні 2017/18 захисник зіграв лише 2 поєдинки у складі першої команди.

Після переходу з Алавеса Пантіч так і не зумів стати основним виконавцем Динамо як при Реброві, так і зараз, під керівництвом Хацкевича, провівши за весь час у Києві лише близько 20 поєдинків за першу команду.

Очевидно, що наставник Динамо не розраховує на Пантіча, контракт якого чинний ще 3 роки. Продаж чи бодай оренда серба у найближче трансферне вікно – одне із головних завдань менеджменту киян. Та й самому футболісту, вочевидь, ловити у Києві нічого. Відхід Пантіча з Динамо – найкраще рішення для всіх.

2. Денис Гармаш (28 років, півзахисник. Контракт до 2022 року)

Останній серед старожилів Динамо після відходу Євгена Хачеріді. Гармаш знаходиться у структурі Динамо більше 10 років – з 2007-го. Проте в сезоні 2018/19 Хацкевич став менше довіряти 28-річному хавбеку, який провів лише 8 поєдинків в УПЛ.

Так, інколи Гармаш здатен серйозно підсилити гру команди та принести результат, як це було, наприклад, у матчі Кубка України проти Миная. Але вражаюча нестабільність – головна біда гравця, яка триває вже декілька років. Відчутного прогресу у грі Гармаша не спостерігається досить давно – як наслідок, Андрій Шевченко не так часто викликає "динамівця" у збірну України.

Постійні необов'язкові жовті картки та проблеми навіть поза межами поля – це теж притаманно Денису. Звісно, він користується авторитетом у команді та є одним із найвисокооплачуваніших гравців, але чи варто футболісту з таким досвідом, будьмо відвертими, продовжувати деградувати в Києві?

Щось схоже ми бачили в минулому сезоні і з Євгеном Хачеріді, який в підсумку все ж покинув Динамо. Щоправда, вільним агентом, тоді як у Гармаша ще 3 роки контракту.

3. Артур Рудько (26 років, голкіпер. Контракт до літа 2019 року)

Рудько отримував більш-менш регулярну ігрову практику ще за часів Реброва – в сезоні 2016/17 голкіпер провів 17 поєдинків в УПЛ. Олександр Хацкевич практично не дає шансів Рудькові, який минулого сезону лише двічі вийшов на поле в поєдинках чемпіонату України, а в поточному сезоні не провів за основну команду жодної хвилини, вдовольняючись статусом лише третього голкіпера.

По суті воротар вже зараз може вести перемовини з іншими клубами та підписати попередній контракт, адже його угода з Динамо завершується влітку 2019 року. Відхід Рудька з Динамо – справа часу, можливого, навіть найближчого (у випадку наявності у гравця амбіцій). Практично в будь-якому іншому клубі УПЛ 26-річний воротар претендуватиме на статус основного.

4. Йосіп Піваріч (29 років, захисник. Контракт до літа 2020 року)

Здавалось би, що у цьому списку робить віце-чемпіон світу-2018, який був основним у минулому сезоні? Втім, не все так однозначно – в поточному розіграші УПЛ Піваріч провів лише 6 поєдинків. Звісно, частково це пов'язано з ЧС-2018, адже хорват пізно приєднався до табору киян. Останні матчі Піваріч пропустив через травму, яка завадить йому вийти на поле у 2018 році.

За відсутності Піваріча просто вражаючий прогрес продемонстрував Віталій Миколенко, який одразу ж отримав виклик до збірної України та дебютував у складі головної команди країни. Прогрес молодого українця відзначили як партнери по команді, так і керівництво Динамо, нагородивши 19-річного гравця новим 5-річним контрактом.

Влітку вже лунала інформація про можливість відходу Піваріча з Динамо. Віце-чемпіону світу вже 29 років, крім того, Миколенко навряд чи просто так віддасть своє місце у складі. Можливо, відхід хорвата стане найкращим рішенням для всіх – клубу, самого Піваріча, а також Миколенка?

5. Олександр Андрієвський (24 роки, півзахисник. Контракт до літа 2019 року – дані Transfermarkt)

Після доволі успішних сезонів у складі Чорноморця та Зорі Динамо вирішило повернути свого гравця з оренди. Втім, висока конкуренція далася взнаки – Андрієвський провів лише 6 матчів у всіх турнірах. Явно не на такий показник розраховував гравець, який у 2017 році дебютував за збірну України.

Контракт 24-річного Андрієвського з Динамо чинний до літа наступного року (згідно даних Transfermarkt). Якщо це так, то вже у найближче трансферне вікно хавбек матиме право підписати попередню угоду з будь-яким клубом. Че Че, Буяльський, Гармаш, Шапаренко, Сидорчук, Шепелєв – як думаєте, при наявності такої кількості футболістів у розпорядженні Хацкевича скільки шансів отримає Андрієвський?

Практично немає жодних сумнівів, що претенденти на Андрієвського знайдуться. Тим більше, що влітку він може підсилити будь-яку команду на правах вільного агента.

6. Микола Морозюк (30 років, захисник/півзахисник. Контракт до 2021 року)

Морозюк повернувся в Динамо, вихованцем якого є, у 2015 році. На початку 2018 року захисник підписав з клубом нову угоду, що розрахована на 3 роки. Втім, останнім часом Морозюк втратив місце в основному складі – у захисті Хацкевич робить ставку на Томаша Кендзьору, а у півзахисті місце у складі забронювали Циганков та Вербіч.

Та й сам Микола останнім часом суттєво здав. Варто згадати хоча б матч з Шахтарем, у якому захисник провів на полі лише кілька хвилин, проте встиг припуститись фатальної помилки. На останній секундах гри саме Морозюк віддав м'яч у власному штрафному майданчику супернику, після чого "гірники" забили переможний гол, який, можливо, вирішив долю чемпіонства.

І хоча Морозюк провів в поточному розіграші Прем'єр-ліги 12 поєдинків, далеко не всі з них він зіграв від свистка до свистка. Звісно, досвід гравця може допомогти Динамо у певних матчах, але чи варто Морозюку сидіти на лавці і чекати свого шансу?

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