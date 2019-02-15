Суркіс назвав найбільш високооплачуваних гравців Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс зазначив, що футболісти його команди власноруч платять податки та військовий збір, а також розповів, хто в команді отримує найбільше

"Ми чудово розуміємо, які зарплати у Мораєса, Тайсона, Ракицького... У Динамо і близько таких зарплат немає.

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Наші найбільш високооплачувані футболісти – це Сергій Сидорчук та Денис Гармаш. Решта членів команди в порівнянні з тим, що було раніше, отримують в десятки разів менше.

Чи більше зарплата Сидорчука та Гармаша за 1 мільйон євро на рік? Менше. Футболісти власноруч платять податки і військовий збір. У всіх є декларації. Податкова нас перевіряла не один раз", – сказав Суркіс у програмі Вацко Light.

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