"Ярмоленко – это человек, который вносит спокойствие, человек, который на футбольном поле понимает все, человек, который может одним касанием решить судьбу матча.

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У Андрея было непростое время, он набирает свои кондиции. Если он и дальше будет так играть, я уверен, что он очень поможет сборной Украины на чемпионате Европы.

Удивило ли меня то, что в матче с Зарей Ярмоленко играл на позиции атакующего полузащитника? Не удивило, ведь он может играть на любой позиции. С его опытом и пониманием футбола. Он очень умный человек.

Ярмоленко – это тот парень, с которым, я надеюсь, мы будем долго сотрудничать, когда он закончит карьеру игрока. Но сейчас я хочу пожелать ему, чтобы он выходил на поле и демонстрировал такую красоту еще долгие годы, чтобы болельщики сходили с ума от его игры", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, Ярмоленко феерично вернулся после длительной паузы, вызванной травмой колена – в первом же матче (против Ворсклы) 34-летний ветеран сумел отметиться голом, войдя в топ-5 лучших бомбардиров УПЛ, а в поединке с Зарей отдал результативную передачу.

К слову, в текущем сезоне Ярмоленко провел за Динамо 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста. Его контракт с "бело-синими" действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает 34-летнего ветерана в 2 млн евро.

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