Полузащитник Динамо Андрей Ярмоленко пошутил над бывшим форвардом Шахтера и Днепра Евгением Селезневым относительно рекорда по количеству голов в чемпионате Украины.

“Бомбардирский рекорд в УПЛ? Главное, чтобы Динамо Киев стало чемпионом. А личные рекорды – то второстепенное, никогда за этими рекордами не гнался.

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Только что вы же видели Евгения Селезнева, надо этот вопрос было ему задать. Селя, тут спрашивают про бомбардирские рекорды, говорю что тебе это надо задавать", – ответил Ярмоленко на вопрос журналиста Football Hub. Видео можно посмотреть по ссылке.

Селезнев лаконично ответил: "Я уже с футболом не связан", а предложение Ярмоленко возобновить карьеру Евгений отклонил.

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