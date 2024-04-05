"Ярмоленко – це людина, яка вносить спокій, людина, яка на футбольному полі розуміє все, людина, яка може одним дотиком вирішити долю матчу.

Ярмоленко запропонував Селезньову поновити кар'єру, аби побити бомбардирський рекорд УПЛ

У Андрія був непростий час, він набирає свої кондиції. Якщо він і далі буде так грати, я впевнений, що він дуже допоможе збірній України на чемпіонаті Європи.

Чи здивувало мене те, що у матчі з Зорею Ярмоленко грав на позиції атакувального півзахисника? Не здивувало, адже він може грати на будь-якій позиції. З його досвідом та розумінням футболу. Він дуже розумна людина.

Ярмоленко – це той хлопець, з яким, я сподіваюсь, ми будемо довго співпрацювати, коли він закінчить кар'єру гравця. Але зараз я хочу побажати йому, аби він виходив на поле і показував таку красу ще довгі роки, аби вболівальники шаленіли від його гри", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Ярмоленко феєрично повернувся після тривалої паузи, викликаної травмою коліна – у першому ж матчі (проти Ворскли) 34-річний ветеран зумів відзначитись голом, увійшовши у топ-5 найкращих бомбардирів УПЛ, а у поєдинку з Зорею віддав результативну передачу.

До слова, у поточному сезоні Ярмоленко провів за Динамо 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 2 асисти. Його контракт з "біло-синіми" чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює 34-річного ветерана у 2 млн євро.

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