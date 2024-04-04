Динамо перед международной паузой встречалось с Зарей в рамках матча второго круга. Киевляне победили со счетом 2:0, однако там было несколько важных нюансов – поле не могли вычистить от снега, а луганчане вышли полурезервным составом. И довольно неплохо от оборонялись. Казалось, что в основном лайн-апе они могут и за очки зацепиться, ведь у гранда есть серьезные тактические проблемы в работе на мяче.

Александр Шовковский провел всего одну замену после разгрома Ворсклы, освежив позицию левого фулбека (вместо Дубинчака сыграл Вивчаренко). Интересно, что он продолжил эксперимент с Бражко в роли правого инсайда и Андриевским на месте опорника. В отсутствие Буяльского особых вариантов и не было, но в поединке с Ворсклой такой треугольник работал слабенько.

Отсутствие Виталия сильно сказывается на продвижении мяча. В фазе развития атаки команда отчасти располагалась невыгодно, хотя по сравнению с матчем против Ворсклы чувствовался прогресс. Особенно выделялись действия Шапаренко и активность Ваната. Уже на 7-й минуте эта парочка организовала гол для Андриевского.

Владислав накрыл Чурко перед штрафной, отобрав мяч и ворвавшись внутрь. Там нападающий качнул Джордана и отпустил мяч, но его подхватил Шапаренко – Николай в касание сбросил на линию под удар Андриевскому. Александр мощно пробил в правый нижний. 1:0!

На 12-й же минуте Ванат и Андриевский открылись перед штрафной площадкой. Они заполняли одну зону, что не очень круто, но пас Бражко из опорной зоны благодаря рикошету отскочил прямо на Владислава. Тот сразу же нанес удар по центру – без проблем для Сапутина.

Впрочем, еще через 10 минут голкиперу пришлось вынимать мяч из сетки во второй раз. Его прошил Караваев, который принял пас от Шапаренко и решился на удар метров с 25-ти – точно в дальнюю девятку! Без шансов для Сапутина.

Еще через две минуты Волошин мог устроить разгром, открывшись под проникающий пас Шапаренко и пробив низом с правого края штрафной. С таким выстрелом Сапутин справился уверенно. Куда меньше шансов вратарь имел на 37-й минуте, когда Дячук на дальней штанге замыкал подачу с углового – мяч пролетел в сантиметрах от каркаса. И это был не первый случай, когда защитники Зари теряли игрока на дальней при корнере.

А чем же отвечали подопечные Юрия Коваля? Фактически – ничем. Герреро растворился, а без него у луганчан мало что получается даже против аутсайдеров. До 43-й минуты вспоминается только лонгшот Бутко в руки Бущану, однако затем Георгию пришлось вступить в игру. Вантух выполнил подачу на ближний угол вратарской, а Бугай замкнул головой под дальнюю штангу – киперу Динамо пришлось выполнить красивый сейв!

Отдыхать команды отправились при комфортном преимуществе Динамо. Юрий Коваль в раздевалке решил заменить Чурко, бросив в бой Антюха, но этот ход ничем не помог. Луганчане оставались статистами на поле. Дальнейшие замены тоже не оказали влияния на игру.

Правда, и у Динамо моментов долгое время не возникало. Аж на 61-й минуте фанов порадовали выстрелом Шапаренко с линии полукруга под дальнюю штангу. Сапутин парировал. Александр Шовковский за минуту до этого бросил в бой Ярмоленко (Волошин сел отдыхать), но следующего острого эпизода пришлось ждать аж до 67-й минуты.

Зато этот эпизод превратился в гол. Подача динамовцев с углового пошла на ближнюю стойку, откуда Ярмоленко выполнил скидку вдоль ворот – Бражко же замкнул на дальней. 0:3 Награнный стандарт довел дело до разгрома, закрыв любые вопросы в матче.

Далее последовали замены и эксперименты со стороны Александра Шовковского. Они вполне могли привести и к четвертому голу – на 84-й обыгрыш свежих Бенито и Диалло завершился выстрелом последнего из пределов штрафной в каркас. На 88-й Пономаренко получил проникающую передачу от Ярмоленко и пробивал с острого угла (Сапутин справился), а на 90-й он же шикарно бахнул с дистанции. Стойка вступилась за Зарю!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу Динамо. Киевляне набрали 44 очка и обошли СК Днепр-1 в турнирной таблице УПЛ, поднявшись на третью позицию. До первой-второй "бело-синим" не хватает всего двух зачетных баллов.

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